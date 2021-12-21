مجلس السيادة السوداني يبحث متطلبات إجراء الانتخابات في يوليو 2023

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مسؤول ملف الانتخابات مالك عقار اير، الثلاثاء، متطلبات الانتخابات المقبلة بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون للانتخابات.

وتسلم مالك عقار، خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم، وفد المفوضية القومية للانتخابات برئاسة أمينها العام السر أحمد المك، ملفاً متكاملاً عن الانتخابات في السودان، منذ تاريخ إجراء أول عملية انتخابية حتى آخر انتخابات في عام ٢٠١٥، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح الأمين العام للمفوضية، أن مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تملك أصول وإمكانيات مقدرة، للمفوضية القادمة للانتخابات، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون العام ٢٠١٨م، وبالتالي يمكن النظر فى تشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد.

وأضاف: "قانون الانتخابات يمثل الإطار القانوني للعملية الانتخابية حيث يحدد النظام الانتخابي وجميع المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية".

وقال أحمد المك، إن الاجتماع اتفق على دعوة إدارة الإحصاء السكاني لما له من أهمية خاصة للعملية الانتخابية لاعتماد تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية عليه، مؤكدا أن الانتخابات القادمة والمقرر قيامها في يوليو ٢٠٢٣ م، ستجرى حسب المعايير الدولية للإنتخابات ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفاعلة للوصول إلى نظام سياسي منتخب، وهو الأمثل للتداول السلمى للسلطة بالبلاد.

مجلس السيادة يتابع مسيرة التعليم بالبلاد وتحدياتها

واطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي عبدالباقي عبدالقادر الزبير في وقت سابق اليةن على مسيرة التعليم بالبلاد ، والتحديات التي تواجهها في ظل جائحة كورونا.

وبحث خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم حنان إبراهيم أحمد، القضايا التي تهم التعليم بالتركيز على محور المعلم، باعتباره رأس الرمح في العملية التعليمية، وضرورة تحسين وضعه حتى يؤدي رسالته على الوجه الأكمل، بجانب تحسين البيئة المدرسية فضلاً عن التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعطاء جرعة توعوية للتلاميذ حول الإجراءات والاحترازات الكفيلة بالحد من انتشار الوباء باعتبار أن صحة التلاميذ من صحة الأسرة.