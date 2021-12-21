الرئيس الفلسطينى: غزة ستكون حاضرة بقوة في الاستحقاقات الوطنية

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الثلاثاء، وفد قيادة حركة فتح القادم من المحافظات الجنوبية.

وقرأ الرئيس الفلسطينى والحضور، فى بداية اللقاء، الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو مازن أن قطاع غزة هو جزء أصيل من أراضي دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا دولة بدون غزة، ولا دولة في غزة، متابعا "إننا سنواصل التصدي لكل المحاولات المشبوهة الهادفة إلى فصل غزة عن الوطن، وسنفشل بدعم أهلنا المناضلين في قطاع غزة الذي أفشلوا في الماضي القريب والبعيد كل المحاولات الرامية إلى الاستفراد بالقطاع وفصله وعزله بهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وشدد الرئيس عباس على بذل جهود كبيرة للتخفيف من معاناة الأهالى في القطاع الذين يتعرضون لأوضاع صعبة جراء الحصار الإسرائيلي.

وتابع الرئيس الفلسطينى: "إننا نسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في اللحظة التي تعترف فيها حركة حماس بالشرعية الدولية وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة".

وحيا الرئيس عباس صمود أبناء الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، مؤكدا حرصه الكبير على إنهاء معاناة الأهالى في القطاع على المستويات كافة.

كما أطلع الرئيس الفلسطينى الوفد على اخر التطورات السياسية، مؤكدا الاستمرار بالتمسك بالثوابت التي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة، وأنه مهما تم التعرض لضغوط وحصار مالي وسياسي، فلن نتنازل، وسنصمد بدعم الشعب العظيم حتى تحقيق الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس عباس على أن غزة ستكون حاضرة بقوة في الاستحقاقات الوطنية والحركية المتمثلة بعقد دورة المجلس المركزي القادم، ومؤتمر حركة فتح الثامن

يجدر الإشارة إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الجنوبية أحمد حلس ألقى كلمة، أكد فيها باسم الوفد، أن غزة وتحديدا حركة فتح ما زالت على العهد تقف خلف الرئيس في مواقفه الوطنية المشرفة، وفي معركة الصمود التي يخوضها، مقدما الشكر للرئيس الفلسطينى على إتاحة الفرصة لمثل هذه اللقاءات الهامة.

وكان وفد قيادة حركة فتح في المحافظات الجنوبية قد وصل المحافظات الشمالية قبل عدة أيام، حيث عقد عدة لقاءات مع كافة الأطر الحركية وأعضاء اللجنة المركزية والمؤسسات الحركية الأخرى.