الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكى فى رام الله

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى مع الوفد الأمريكى

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لمبرت.

وأطلع الرئيس عباس المسئولة الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشدد أبومازن على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس عباس أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس محمود عباس، مساء غدٍ الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هناك تبادلًا علنيًا وفاضحًا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، مشيرة إلى أن آخر اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وقعت في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، "والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم".

ونددت الوزارة بإخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنزليها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على قرية اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين.

الرئيس الفلسطيني رام الله الولايات المتحدة الامريكية الممارسات الإسرائيلية مساعدة وزير الخارجية الأمريكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

مستشار الرئيس: طرح دواء «ميرك» لعلاج كورونا فى الصيدليات خلال شهر

«عندنا انفصام».. الباز: الشعب المصرى يشاهد الفنان ويستمتع ولو اعتزل يبارك له

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟