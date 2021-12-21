الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الكندية تدخل العزل بعد إصابتها بكورونا

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي،

 أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم، إصابتها بفيروس كوفيد-19، ودخلت العزل، لتواصل عملها من المنزل.

ونشرت الوزيرة الكندية- في تغريدتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- صورة من "نتيجة اختبار كوفيد-19 السريع"، مضيفة أنها ستدخل العزل حتى يتم تأكيد النتائج.

وكتبت جولي- في تغريدتها- "لقد أجريت اختبارًا سريعًا وأثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19، وباتباع إرشادات الصحة العامة، فأنا في العزل وسأواصل عملي عن بعد، كما كنت لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار (بي.سي.آر.) الخاص بي".

وأضافت جولي- التي عُينت وزيرة للخارجية في أكتوبر الماضي- أنها ممتنة لحماية لقاح كوفيد-19، وشجعت المواطنين على التطعيم والجرعات المعززة، قائلًا "إنه أفضل شيء يمكننا القيام به للحفاظ على أمان عائلاتنا في موسم الأعياد هذا وطوال العام".

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