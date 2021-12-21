«أسوشيتد برس» تكشف سر عاصفة «ديريتشو» فى ولاية كنتاكى

كشف مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الطقس الوطنية (NWS) عن أن الأعاصير والعواصف الرعدية المتعددة التي ضربت السهول الكبرى والغرب الأوسط العلوي في الولايات المتحدة الامريكية، الأسبوع الماضي كانت نتيجة لحدث نادر يسمى ديريتشو.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، فإن مصطلح ديريتشو، الذي غالبًا ما يوصف بأنه إعصار داخلي، من الكلمة الإسبانية "derechos"، وتعني مباشرة أو مباشرة إلى الأمام، قد تم استخدمه لأول مرة في عام 1888 من قبل عالم كيمياء وأستاذ في العلوم الفيزيائية.

وتابعت أن نظام العاصفة ضرب شمال وسط الولايات المتحدة في 15 ديسمبر، بشكل منفصل عن الأعاصير القاتلة القياسية التي دمرت مجموعة من الولايات ولكنها تسببت في معظم الأضرار في ولاية كنتاكي ليلة 10 ديسمبر.

وأكدت الوكالة أن عاصفة ديريتشو ليس لها «عين» وتسبب رياحها القوية أضرارًا في خط مستقيم نسبيًا.

وتعتبر أحداث ديريتشو نادرة نسبيًا، ومن المرجح أن تحدث في الولايات المتحدة في المنطقة المسماة حزام الذرة الذي يمتد من مينيسوتا وأيوا جنوبًا وشرقًا باتجاه وادي أوهايو، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.

وأشارت خدمة الطقس الوطنية إلى أن وجود إعصار ديريتشو في شهر ديسمبر يعد هو الأول على الإطلاق، حيث من المرجح أن تحدث من مايو حتى أغسطس، وخاصة خلال فترات الحرارة المرتفعة.

قال رايان ماو عالم الأرصاد الجوية الخاص ومقره أتلانتا وكبير العلماء السابق للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لوكالة أسوشيتد برس، إن ديريتشو يمكن أن يتطور من سلسلة من العواصف المنفصلة، التي تحمل عادةً بَرَدًا ورياحًا قوية، تتحد وتتحول إلى مجمع أكبر.

وأضاف أنه عندما يحدث ذلك، فإن نظام العاصفة "يمكن أن يعيش من تلقاء نفسه، وسيظل يغذي نفسه باستمرار"، مضيفًا: "يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة مع رياح خط مستقيم".