الاتصالات: نمو أعداد مشتركي الإنترنت والمحمول خلال الربع الثالث لعام 2021

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL "الأرضي" إلى 9.73 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث "يوليو – سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 8.45 مليون مشترك عن نفس الفترة "يوليو - سبتمبر 2020"، بزيادة سنوية 1.28 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 15.1 %.

وأضاف التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول "الإنترنت الموبايل" بلغ نحو 62.08 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021"، مقارنة بنحو 50.48 مليون مستخدم عن نفس الفترة «يوليو – سبتمبر 2020» بزيادة بلغت نحو 11.6 مليون مستخدم جديد في خدمات الانترنت الموبايل.

وتابع التقرير، أن عدد مشتركي الإنترنت عن طريق USB مودم بلغت 3.26 مليون مستخدم خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021"، مقارنة بنحو 3.28 مليون مشترك عن نفس الفترة "يوليو-سبتمبر 2020".

عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت

وأوضح، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت في مصر بلغ نحو 111.60 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث "يوليو -سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 104.51 مليون مشترك عن نفس الفترة «يوليو - سبتمبر2020»، بزيادة بلغت 7.09 مليون خط خلال 3 أشهر.

وأضاف، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 101.02 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 95.360 مليون مشترك عن نفس الفترة «يوليو - سبتمبر2020» وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته 91% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في مصر خلال الربع الثالث "يوليو – سبتمبر" 2021.

وتابع التقرير، أن معدل انتشار الهاتف المحمول وصل إلى 97.87 % من الكثافة التليفونية للمستخدمين في مصر بنهاية الربع الثالث «يوليو - سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 94.09 % عن نفس الفترة "يوليو - سبتمبر2020" بمعدل تغير سنوي 3.79% من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 10.25 % خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر2021".

وأشار، إلى أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت «الأرضي» المستخدمة سجلت نحو 10.58 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 9.15 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو-سبتمبر" 2020، في حين ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت "الأرضي" إلى 25.33 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021" مقارنة بنحو 25.24 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو-سبتمبر" 2020، بزيادة سنوية 0.09 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 0.35%.

وأوضح التقرير، أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر سجل نحو 8.45 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو – سبتمبر" 2021 مقارنة بنحو 7.02 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو- سبتمبر2020"، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.13 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر2021" مقارنة بنحو 2.14 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو - سبتمبر2020"، وتابع: «ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4219 مكتب بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر2021 " مقارنة بنحو 4009 مكتب عن نفس الفترة "يوليو – سبتمبر 2020 " بمعدل نمو سنوي 5.24.%».

متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد

وتابع، أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغوا نحو24.464 ألف مواطن بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر2021 " مقارنة بنحو 25.282 ألف مواطن عن نفس الفترة "يوليو – سبتمبر2020"، وبمعدل انخفاض سنوي 3.23%.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال هيئة البريد ارتفع إلى نحو 7.08 مليون مستفيد بنهاية الفترة "يوليو - سبتمبر 2021 "مقارنة بنحو 5.35 مليون مستفيد عن نفس الفترة “يوليو – سبتمبر”2020 بزيادة نحو 1.73 مليون مستفيد، موضحًا أن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد ارتفعت إلى نحو 9.09 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر 2021"، مقارنة بنحو 6.48 مليار جنيه عن نفس الفترة "يوليو- سبتمبر2020" بزيادة قدرها 2.61 مليار جنيه.