الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 28 إصابة بمتحور أوميكرون

المغرب
المغرب

أفادت وزارة الصحة المغربية، بأنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 20 منها "في إطار سبع بؤرعائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة، وقد همت خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين أربعة أشهر و13 عاما"، مشيرة إلى "تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكيد".

ونوهت الوزارة أنها سجلت 381 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 "من بينها 38 يشتبه بإصابتها بالمتحور أوميكرون"، ارتفاعا من 102 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 953297.

وسجلت السلطات أيضا أربع وفيات ارتفاعا من وفاة واحدة أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب كوفيد 19 في المغرب 14814.

كانت الحكومة المغربية قد أعلنت، أمس، عن إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وغلق الفنادق والمطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، كما فرضت حضر التجول ليلة 31 ديسمبر من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.

وحذر بيان وزارة الصحة اليوم من أن "حدوث انتكاسة وبائية وارد جدا، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها".

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تلقي 75 ألفا و741 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثالثة 2 مليون و465 ألفا و861 شخصًا.

وأفاد بيان للصحة المغربية، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونًا و507 آلاف و765 شخصًا، وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونًا و854 ألفًا و894 شخصًا.

وأوضح البيان أن 6360 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و11 ألفًا و885 شخصًا تلقى الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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