الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تحذر من عاصفة جديدة بسبب تفشي «أوميكرون» في أوروبا

أوميكرون» في أوروبا
أوميكرون» في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية من عاصفة أخرى قادمة في معرض وصفه لتفشي المتحور «أوميكرون» في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه في فيينا إنه منذ اكتشاف المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم اكتشاف المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة.

وقال كلوجه إن العديد من الأسئلة المتعلقة بأوميكرون لا تزال تحتاج لإجابات، إلا أن المعروف بالفعل هو أن هذا المتحور أصبح السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول مثل الدنمارك والبرتغال وبريطانيا، حيث تتضاعف الإصابات به كل يوم ونصف اليوم إلى كل ثلاثة أيام، لتظهر معدلات إصابة غير مسبوقة".
وأوضح كلوجه أنه خلال أسابيع قليلة، سيكون المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا في مزيد من الدول، الأمر الذي يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية المرهقة بالفعل، لتقترب من نقطة الانهيار.
وأكد أن أوميكرون سيصبح على الأرجح المتحور الاكثر انتشارا في أوروبا مضيفا أن "حجم الإصابات الجديدة بكوفيد19- يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات النقل إلى المستشفيات واضطراب واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية".
وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

«السيسى» يدشن مشروعات تنموية قومية لأهل صعيد مصر خلال ساعات

بعد الاهتمام بالصعيد.. الباز: السيسى رئيس لكل المصريين ويهتم بالجميع

10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر

«الصحة العالمية» تحذر من عاصفة جديدة بسبب تفشي «أوميكرون» في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟