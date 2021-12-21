«الصحة العالمية» تحذر من عاصفة جديدة بسبب تفشي «أوميكرون» في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية من عاصفة أخرى قادمة في معرض وصفه لتفشي المتحور «أوميكرون» في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه في فيينا إنه منذ اكتشاف المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم اكتشاف المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة.

وقال كلوجه إن العديد من الأسئلة المتعلقة بأوميكرون لا تزال تحتاج لإجابات، إلا أن المعروف بالفعل هو أن هذا المتحور أصبح السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول مثل الدنمارك والبرتغال وبريطانيا، حيث تتضاعف الإصابات به كل يوم ونصف اليوم إلى كل ثلاثة أيام، لتظهر معدلات إصابة غير مسبوقة".

وأوضح كلوجه أنه خلال أسابيع قليلة، سيكون المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا في مزيد من الدول، الأمر الذي يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية المرهقة بالفعل، لتقترب من نقطة الانهيار.

وأكد أن أوميكرون سيصبح على الأرجح المتحور الاكثر انتشارا في أوروبا مضيفا أن "حجم الإصابات الجديدة بكوفيد19- يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات النقل إلى المستشفيات واضطراب واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.