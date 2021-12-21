«مش فيلم رعب».. ماجد الكدوانى يكشف كواليس فيلم «برا المنهج»

كشف الفنان الكوميدي ماجد الكدواني تفاصيل فيلمه الجديد “برا المنهج” الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم روبي، أسماء أبواليزيد.

وقال الكدواني فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المخرج عمرو سلامة له طريقة مميزة في التعامل مع الفنانين المشاركين في أي عمل يقوم بإخراجه، حيث يتولى توجيه الفنانين بشكل صحيح.

وتابع أنه يبحث دائماً عن الشخصية المميزة، سواء كانت كوميدية أو تراجيدية، أما عن فيلم "برا المنهج"، قال إن عمرو سلامة تحدث معه عن الفيلم منذ 7 سنوات وأنهم بدأوا التجهيز للعمل منذ عامين.

وأكمل الكدواني أن الفيلم أخذ شكلًا مختلفًا تمامًا ولكن بنفس البناء الدرامي الخاص به، مُشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهه كان “التعامل مع الطفل”.

وأضاف الكدواني أن الطفل عمر الشريف موهبة متميزة واستمتعت بالعمل معه جداً قائلًا: “في البداية كنت متخوفا من العمل مع طفل لكن بعد تجربتي معه شعرت بالسعادة”.

وأكد ماجد الكدواني أن “برا المنهج” ليس فيلم رعب والشبح المتواجد علي بوستر الفيلم مهم في سياق الأحداث.

“برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبواليزيد، الطفل عمر شريف، أحمد خالد صالح، دنيا ماهر، تأليف عمرو سلامة ومحمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه حول الطفل نور الذي يحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.