الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تقدم 580 مليون دولار لمنظمات الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا

مكافحة كورونا
مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية تقديم 580 مليون دولار إضافية لمنظمات الإغاثة الدولية، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، لدعمها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن 280 مليون دولار ستذهب إلى منظمة الصحة العالمية، و170 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة و55 مليون دولار إلى وكالات أممية أصغر.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "مع ظهور المتحور أوميكرون والتحديات المستمرة مثل الوصول العادل إلى الرعاية المنقذة للحياة واللقاحات، وصل العالم إلى مرحلة حرجة في استجابتنا العالمية لهذا الفيروس".


وتابع: "لقد سعت الولايات المتحدة إلى تحفيز جهد عالمي جماعي بنموذجنا وقيادتنا، ومن المهم للغاية أن تقوم الحكومات الأخرى بالوفاء بالتزاماتها ومساندة أولئك الذين يقفون في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة".


وذكر أن الولايات المتحدة تبرعت بالفعل بـ330 مليون جرعة من اللقاح. وأكدت أمريكا أنها تبرعت بشكل إجمالي بنحو 19.6 مليار دولار للجهود العالمية لمكافحة الجائحة عبر برامج ومنظمات متنوعة.

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وائل لطفي

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