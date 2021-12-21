الإمارات: نسبة إشغال مصابي كورونا لأسرة المستشفيات أقل من 3%

أكدت حكومة الإمارات استقرار الوضع الصحي والطبي في جميع المستشفيات، موضحة أن أكثر من 55% من أسرة المستشفيات واسرة العناية المركزة في الدولة شاغرة، ونسبة اشغال الأسرة الخاصة بمرضى كورونا لا تتعدى الـ 3%، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في الدولة مقارنة بالأشهر والأسابيع الماضية.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة نورة الغيثي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية اليوم الثلاثاء أن الإمارات اتبعت نموذجا فريدا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء الفيروس ومتحوراته لعدم تفشيه، من خلال تطوير إجراءات الفحص الطبي لاكتشاف الحالات المصابة، وعزلها في الأماكن المخصصة للعزل الصحي وتقديم العلاجات المناسبة لها.

وشددت على أن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، إذ وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19- من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح هي 5ر91 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.



وأشارت إلى أن جميع القطاعات الصحية تعمل بأقصى طاقاتها لتحليل الوضع الوبائي محلياً وعالمياً وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية.

ولفتت إلى قيام الجهات المعنية في الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني كفرض قيود على المسافرين القادمين إلى الدولة من بعض الدول التي ترتفع فيها الإصابات وتشهد ظهوراً للمتحورات، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من بعض إمارات الدولة على المستوى المحلي، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.