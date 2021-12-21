قطاع كنائس عزبة النخل تكرم المتفوفين في خدمة محو الأمية

نظم قطاع كنائس عزبة النخل، أمس الإثنين، حفل تكريم المتفوقين في خدمة محو الأمية، وتم عرض نماذج لنجاحات بعض الأشخاص التى تغيرت مجرى حياتهم فور دخولهم برنامج محو الأمية بالكنيسة واستطاعوا إكمال تعليمهم والالتحاق بالعديد من الوظائف.

وشارك في الاحتفالية الانبا سيداروس أسقف قطاع الكنائس بحضور كهنة الايبارشية والشمامسة والخدام .

وأكد أسقف كنائس عزبة النخل على ضرورة ضم أكبر عدد في خدمة محو الأمية للنهوض بالتعليم في المنطقة، مشجعاً على التعليم والإهتمام بالرقي الثقافي وعدم الالتفات لأنظار الناس بل يكمن الهدف دوماً في النهوض بحياتك لمنفعتك الروحية والتعليمية.

وتشارك الكنائس القبطية الارثوذكسية في حملات لتعليم محو الأمية ، وذلك في إطار جهود الكنيسة في خدمة المجتمع المصري.

في سياق متصل، نظمت الكنائس صلوات تسبحة كيهك، منذ بداية ديسمبر، ومن أشهر الأساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، والذي يقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن اكل اللحوم وتُقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .