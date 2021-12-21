الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد التعافى الاقتصادى فى أوروبا

الطاقة
الطاقة

يهدد الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، التعافي الاقتصادي في أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة.


وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء بأكثر من 20% بعد تخفيض روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا، في حين اضطرت فرنسا التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للكهرباء في أوروبا إلى زيادة وارداتها من الكهرباء واستخدام كميات كبيرة من النفط للمحافظة على إمدادات الكهرباء المحلية.


وأجبر ارتفاع أسعار الطاقة بعض الشركات إلى وقف نشاطها أو تقليصه، في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.


وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 25% بعد انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر أحد الخطوط الرئيسية  إلى صفر، في الوقت الذي تضخ فيه روسيا الغاز إلى بولندا بحسب شركة جازكيد المشغلة لشبكة خطوط الغاز.


وارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا  تسليم العام المقبل بنسبة 25% في حين زادت أسعار هذه العقود في فرنسا بنسبة 26%  في ظل وقف تشغيل بعض محطات الطاقة النووية وإعادة تشغيل ست محطات توليد تعمل بالنفط.


في الوقت نفسه فإن انتشار موجة الصقيع في مناطق واسعة من القارة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي زاد من حدة أزمة الطاقة، كما فشلت شبكة محطات الطاقة المتجددة واسعة النطاق في أوروبا في زيادة إنتاجها لمواكبة زيادة الطلب. وتراجع إنتاج ألمانيا من طاقة الرياح اليوم إلى 2277 ميجاوات وهو أقل مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضي.


وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي للأسواق الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 183.85 يورو لكل ميجاوات ساعة.

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وائل لطفي

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