الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تنصح البريطانيين بتأجيل احتفالات الميلاد

احتفالات الميلاد
احتفالات الميلاد

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه على البريطانيين إما "تغيير أو تأجيل خططهم لقضاء عطلة عيد الميلاد".


وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية: "إذا ما كنتم غير مطمئنين لتجمعاتكم، عليكم تغييرها أو تأجيلها إلى وقت لاحق".


وأضافت: "إذا كان لديك عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، فأنت لا تعرف ما تعرضوا له. يجتمع الناس في هذا النوع من الظروف- ما نسميه الاختلاط الاجتماعي - هذه هي اللحظة التي من المرجح أن تنشر فيها كوفيد خاصة أوميكرون".


كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح بأنه سيراجع البيانات على أوميكرون "ساعة بساعة" وسيعلن خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن حكومته لن تفرض قيودا جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أعياد الكريسماس.

وأرجع جونسون قراره -وفق ما أوردته شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى عدم توافر أدلة كافية لفرض قيود أكثر شدة، مشيرًا إلى أن حكومته ستظل تتابع بيانات تفشي متحور "أوميكرون" عن كثب.


في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الوضع لا يزال صعبا للغاية، مشيرًا إلى إمكانية أن تتخذ حكومته إجراءات بعد أعياد الكريسماس إذا استدعى الأمر.
 

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن حزمة دعم طارئة بقيمة مليار جنيه إسترليني لشركات الضيافة والترفيه التي تضررت بشدة من الانهيار الذي حدث قبل عيد الميلاد في التجارة بسبب الارتفاع في أوميكرون.


وذكرت صحيفة "اسفيننج ستاندارد" البريطانية أن الشركات المؤهلة ستتمكن من التقدم للحصول على منح لمرة واحدة تصل إلى 6000 جنيه إسترليني لكل عائلة كجزء من حزمة الدعم التي تتضمن أيضًا المزيد من الأموال لمساعدة الشركات الصغيرة على تغطية تكاليف مدفوعات المرض القانونية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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