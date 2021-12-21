الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يعتزم عقد مؤتمر صحفى تزامنًا مع الذكرى الأولى لهجوم الكابيتول

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عزمه عقد مؤتمر صحفي في منتجعه بولاية فلوريدا مطلع الشهر المقبل في الذكرى الأولى لأحداث الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.


ونقلت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترامب قوله- في تصريحات صحفية- إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم 6 يناير 2022 في منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا.

 

كان بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول حينما كان المشرعون داخل المبنى يصادقون على فوز بايدن، في ظل عدم اعتراف ترامب بخسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

ومن جهة أخري، رفضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا دعوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن منع سجلات البيت الأبيض لكي لا تطلع عليها لجنة الكونجرس للتحقيق في هجوم الكابيتول.

 

وقالت محكمة الاستئناف إن ترامب لم يقدم المبررات الكافية لإسقاط قرار الرئيس جو بايدن حول إمكانية تقديم وثائق البيت الأبيض الرسمية إلى لجنة التحقيق.

 

وكان ترامب قد طالب بعدم تقديم الوثائق الأرشيفية الخاصة بعمل إدارته في يوم اقتحام الكابيتول 6 يناير الماضي، مشيرا إلى امتيازات السلطة التنفيذية في مجال حماية سرية وثائق البيت الأبيض، ودخل في معركة قضائية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب.

 

وأمهلت محكمة الاستئناف دونالد ترامب 14 يوما لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الاستئناف.

 

وأدلى 275 شاهد عيان بإفاداتهم في إطار التحقيقات في اقتحام الكابيتول بعد استدعائهم من قبل لجنة التحقيق، فيما دعا ترامب المسئولين ومستشاريه ومساعديه السابقين لعدم التعاون مع المحققين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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