استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية والكورنيش يشهد سيولة مرورية

توقف هطول الأمطار على معظم أنحاء عروس البحر المتوسط جراء نوة الفيضة الصغرى التي استمرت لمدة ٤ أيام على التوالي.

استقرت الاحوال الجوية بالمحافظة مع انخفاض في درجات الحرارة وصقيع مستمر لكن دون تساقط للأمطار خلال الساعات القليلة الماضية.

سيولة مرورية

ورصدت “الدستور” في جولة ميدانية بمدينة الثغر أن الكورنيش يشهد سيولة مرورية دون اي توقف مع اختفاء تكدسات المياة المتجمعة في كلا الحارتين وتصريفها بسيارات شفك وكسح مياة الصرف الصحي المتواجده في معظم الأحياء ولاسيما النقاط الساخنه.



١٠٠ سيارة شفط و٤٠ بدالة.

واصلت شركة الصرف الصحي جهودها لكسح وشفط المياة المتكدسة جراء توابع نوة الفيضة الصغرى بتطهير الشنايش والبيارات، وتمركزت 100 سيارة و40 بدالة بخلاف فرق الطوارئ المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة بالطرق الرئيسية والأنفاق والكباري والمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

- توقعات طقس غدا

وتوقعت الارصاد الجوية ان تشهد المحافظة طقس بارد مع استمرار هطول الامطار بنسب خفيفة تزيد لمتوسطة بنسبة حدوث 30% علي مناطق من السواحل الشمالية ونشاط للرياح علي فترات متقطعة.

و صرح اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشرت السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش ، المطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل او تجمعات مياه علي رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أي خط أرضي أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول، واتس اب او من خلاا صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي.