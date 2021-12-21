الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

كورونا بعدد من الدول
كورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3023 إصابة جديدة و32 وفاة، وتماثل 5180 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و43 ألفا و266 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و300 حالة، والشفاء إلى 975 ألفا و859 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و287 ألفا و150 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و876 ألفا و60 شخصا.
وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 333 إصابة جديدة و7 وفيات، و285 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 310 إصابات جديدة، و8 وفيات، وتماثل 192 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 215 ألفا و145 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و198 حالة، والشفاء إلى 148 ألفا و21 حالة.


وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 381 إصابة جديدة بإجمالي 953 ألفا و297 حالة، و4 وفيات جديدة بإجمالي 14 ألفا و814 حالة، و186 حالة شفاء بإجمالي 936 ألفا و783 حالة.
وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 703 آلاف و555 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
 

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