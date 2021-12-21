الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جوتيرش»: حصلت على ضمانات بإجراء انتخابات لبنان في موعدها

أنطونيو جوتيرش
أنطونيو جوتيرش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أنه حصل على ضمانات من القادة اللبنانيين بإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في موعدها، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية ستقدم الدعم الفني والتقني للبنان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مساء اليوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت في ثالث أيام زيارته للبنان، التي بدأها أمس الأول الأحد وتستمر حتى غدًا الأربعاء.

وشدد جوتيرش على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية ستعمل على المساعدة في تنظيم انتخابات حرة نزيهة.

وكان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بلبنان قد أعلن اليوم تعذر تأمين أكثرية للتوصل إلى قرار في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخابات ضمن المهلة الزمنية المحددة قانونًا، وهو ما يعني اعتبار قانون الانتخابات بتعديلاته نافذًا مع إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بذلك على أن يُنشَر في الجريدة الرسمية.

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