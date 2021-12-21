الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة «يوم ميلادي»

جنات
جنات

كشفت الفنانة جنات، عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يوم ميلادي" وتتعاون فيها بالغناء مع المطرب السعودي طلال سلامة، وهي أغنية رومانسية تنتمي للون الخليجي. 

وأضافت جنات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعبية في الوطن العربي ليس لها علاقة باللهجة الذي يقدم بها المطرب الأغاني لأن اللهجة المصرية تدخل كل البيوت العربية وإنما فقرة تقديم أعمال غنائية بلهجات مختلفة ترجع لرغبة كل مطرب وإمكانياته وتمكنه في تقديم اللهجات المختلفة. 

وأشارت جنات إلى أنها انتهت مؤخراً من تسجيل ثلاث أغاني سينجل وستقوم بطرحهن واحدة تلو الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، وتتعاون مع كل من الملحن مصطفي العسال وعمرو الشاذلي. 

أما عن بناتها فقالت جنات: "الأمومة خدتني كتير أوي خاصة أول سنة الأطفال يحتاجون رعاية خاصة وكنت لازم اكون متواجده معاهم بشكل مستمر لكن دلوقتي بنتي الصغير بقي عنجها سنة ونص فحسيت أني أقدر أرجع اشتغل تاني" . 

يشار إلى أن النجمة المغربية جنات قدمت مؤخراً حفل ضخم في أحد فنادق مصر الجديدة حضرها عدد كبير من محبيها وقدمت خلاله مجموعة جميلة من أعمالها الخاصة التي تميزت بها طوال مشوارها الغنائي منها "حب امتلاك " و" الطفلة البريئة " واللي بيني وبينك" و" علي فكرة" و" خيط ضعيف" و " ضمني بعيونك " و" اسمع كلامي" و" أكثر من سنة" و" بحبك" و"مابقتش طيب" و" مني ليك " و" قدرت تحب" و" وعلشان خاطره " وجيالك " إلى جانب بعض أغنياتها المعروفة والتي حققت نجاحا جماهيريا مع الجمهور .
 

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