الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة سوهاج

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

توفي شخص وأصيب 9 آخرون فى حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين سيارتين في قرية الدويرات بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى بعد مدخل قرية الدويرات.

انتقلت على الفور، قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص الذي أشرف عليه اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية الدويرات نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 9 آخرين.

وتبين أن المصابين هم: فوزية علي أحمد 60 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ اليمنى والساق اليسرى و"سماح سعد عبداللطيف 50 سنة"، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس و"علم الدين عبداللطيف 70 سنة"، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة و"علي أحمد علي 16 سنة"، مصاب باشتباه كسر بالفخذ اليسرى و"أحمد علم الدين 37 سنة"، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"فاطمة مختار أحمد 19 سنة"، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى و"أحمد مظهر عبدالحكم 32 سنة"، مصاب بكدمات بالصدر و"وائل مالك أحمد محمد 18 سنة"، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن و"بشار مختار أحمد 20 سنة"، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى ووفاة "محمد جمال عبدالرحيم 35 سنة" .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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