إحالة أوراق ربة منزل قتلت أبناء شقيق زوجها بقنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات قنا أوراق ربة منزل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي، لاتهامها بقتل أبناء شقيق زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي عام 2019 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط "أ. أ"، 24 عاما، ربة منزل بقرية الزوايدة في نقادة جنوب قنا بتهمة قتل ابن شقيق زوجها بوضعه في جوال وإلقاء جثته في ترعة، وتهمة قتل شقيقته بوضع رأسها فى حوض مياه.

وكان الأهالى بقرية الزوايدة في قنا قد عثروا على جثة طفل عام ونصف غارق في ترعة وبعد تكثيف الإجراءات تبين أن السبب وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق والدهم وأنها عللت ذلك لتعرضها للضرب ومعاملتها كخادمة في المنزل في عدم وجود زوجها، وهو ما دفعها لقتل ابناء شقيقه الأكبر.

وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي قضت بإحالة أوراق المتهمة بقتل أبناء شقيق زوجها إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.