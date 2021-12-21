اجتماع موسع لتفعيل دور فرق المشاركة المجتمعية بـ«تعليم القليوبية»

عقد خالد جرامون مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بفريق المشاركة المجتمعية في جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية بحضور محمد القاضي مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالمديرية بهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية داخل مدارس المحافظة.

وأكد جرامون، على الدور الفعال لمجلس الأمناء والمعلمين في عرض المشكلات والمطالب ووضع الحلول المناسبة لها بهدف النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها وذلك في إطار تعاوني منظم مع مسئولي المنظومة التعليمية وبما يتوافق مع الإمكانات المتاحة و اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.

وأوضح جرامون، أن المشاركة المجتمعية حصيلة الاهتمام بتطوير العلاقة بين المدرسة وطلابها ومعلميها ومؤسسات المجتمع المدني، كون المدرسة نتاجًا للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمعها وبكونها البيئة الأساسية للتلاميذ، مشيرًا إلى أنه من خلال المدرسة تتشكل هويتهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم ليصبحوا بعد تخرجهم أعضاءًا مؤثرين في المجتمعات التي نشأوا فيها.

وفى سياق متصل قام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة تحكيم مسابقة المخترع الصغير بمشاركة الطلاب بمشاريع صناعية وتكنولوجية وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على تحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المسابقة تهدف إلي اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، صقل مهارات التفكير الابداعي والتفكير الناقد، إعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وتمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.