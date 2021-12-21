الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشحو الرئاسة الليبية يتفقون على إعلاء المصلحة الوطنية

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أصدر مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا بيانا موحدا عقب الاجتماع الذي ضمهم مساء اليوم الثلاثاء بفندق تبيستي في مدينة بنغازي، اتفقوا فيه على إعلاء المصلحة الوطنية.

وقال المترشح فتحي باشاغا عند تلاوته بيان الاجتماع: "إن اجتماعهم جاء من أجل التعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام، واحتراما لإرادة 5ر2 مليون ناخب ينتظرون اليوم المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأوضح باشاغا أن المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط، أهمها: أن تكون المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه.

 كما اتفق المترشحون على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار مبادرتهم من أجل جمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين "وفق نص البيان".

وضم الاجتماع نخبة من المترشحين، أبرزهم، القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
يأتي هذا الاجتماع قبل أيام من الموعد الذي كان محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي.

وفي السياق، نقلت قناة ليبيا الأحرار خبرا يفيد بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أصدر تعليمات بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات. فيما لم يصدر أي إعلان عن مجلس النواب يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن حتى الآن عن القائمة النهائية للمترشحين لها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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