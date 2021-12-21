الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: مد فترة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء لـ30 ديسمبر

محافظ مطروح
محافظ مطروح

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مد فترة حصر واستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى يوم 30 ديسمبر المقبل. 

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في وقت سابق، عن مد استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات، ليوم 21 ديسمبر الجاري، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك من خلال التقديم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمدينة مرسى مطروح .

وأوضح رئيس المدينة أن استكمال تلقي الطلبات بشأن حصر الأراضي “مبان - زراعية” الموجودة بالفعل علي أرض الواقع، والتي تنطبق عليها شروط التقنين، والمستندات المطلوبة من المواطنين. 

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى للتقنين أوضاع مخالفات البناء، مؤكدًا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مستجدات ملف التقنين بشكل يومي.

محافظ مطروح تقنين أوضاع تحقيق الاستقرار استقرار المجتمع مطروح

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