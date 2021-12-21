الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشروعات قومية غير مسبوقة يفتتحها الرئيس السيسى بالصعيد.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

من المتوقع أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المشروعات القومية بإقليم الصعيد، والتي تشمل قطاعات البترول والمرافق والبنية التحتية، وكذلك الصحة والتعليم العالى.

وعلى رأس تلك المشروعات شركـة أسيـوط لتكريـر البتــرول، وعدد من المشروعات الأخرى بمجال المرافق والبنية التحتية كمحطة مياه أبوقرقاص بالمنيا، توسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا، توسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف، توسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو 2.5 ألف م 3 / يوم، توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوصير بطاقة 12 ألف م 3 / يوم، توسعات محطة مياه دشنا بقنا محطة مياه فرشوط بقنا.

كما تضم مشروعات المرافق البنية التحتية أيضاً محطة صرف صحى أبوشنب بالفيوم، والمرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة.

وفي مجال قطاع الصحة والتعليم العالى، كلية ومستشفى طب الاسنان بجامعة أسيو، مستشفى الكبد بالمنيا، مستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، مستشفى الأطفال التخصصى (العديسات) بالأقصر، مستشفى إيزيس للنسا والولادة (البياضية) بالأقصر، مستشفى دير مواس المركزى بالمنيا، مستشفى ملوى التخصصى بالمنيا، مستشفى الصحة النفسية بسوهاج .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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