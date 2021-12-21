صدور رواية «عقد الشيطان.. التحرير الأكبر» عن دار الهالة للنشر

صدرت رواية "عقد الشيطان..التحرير الأكبر" عن دار الهالة للنشر والتوزيع، والتي تشارك في كتابتها محمد سليمان وزوجته الفنانة التشكيلية والكاتبة شيماء النجار، حيث طرحت الرواية خلال الدورة 52 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد سليمان، إن الرواية تحاول الاقتراب من المفاهيم الاجتماعية عبر الظروف التي قد يتعرض لها الإنسان في حياته، وتؤول به الأوضاع في النهاية إلى ما لا يرضى عنه، وبالبحث عن الأسباب يحاول الإنسان أن يجد لنفسه الدوافع التي تبرر له ارتكاب الخطيئة في حق نفسه والبشرية.



وتضيف الفنانة التشكيلية شيماء النجار، أن العالم في حاجة لتصحيح المفاهيم التي ردمها الجهل وقلة المعرفة والوعي، مطالبة كل إنسان بالقراءة والبحث عن نفسه، دون أن يترك هواه للضلال يحركه كيف شاء، وهو ما يحدث من ارتكان الكثير في بناء شخصياتهم وقدراتهم من الواقع الافتراضي الذي يسيطر بقوة الآن على مجريات الأمور ليس في مصر فقط وإنما في كل العالم.

“عقد الشيطان”، أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتبار البعض أنها تؤجج للفتن.

وبعبارات السب والقذف لاقى عناصر التيارات المتطرفة الإعلان الدعائي للرواية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وتقديم عبارات "اللعن" والنبذ على مؤلفي الرواية بعد الساعات الأولى من طرحه. كما تم منعها من المشاركة في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.



ومن جانبها تقول الناشرة هالة البشبيشي إن الرواية قدمت تجرِبةً سردية تُضَاف إلى رصيد أعمال الخيال العلمي بأقلام مصرية انطلاقًا من التيمة الأكثر اتِّساعًا المبنية على صراع الخير والشر الأبدي، ووظفت بكثير من التشويق ومتعة السرد هاجسَ الإنسان تجاه مشروع السيطرة على البشرية.

وأضافت: الرواية تناولت فكرة أن الذاكرة هي التي تصنع التاريخ واستمرارية الصلة بين الماضي والحاضر والآتي، لذا غاصت الرواية في تفاصيل السؤال الجوهري: ما الذي يمكن أن يحدث لو فقدنا واحدةً من أهم سلاسل صناعة الغد وهي الماضي بمسحه أو تشويهه أو التلاعب به؟ .

ما الذي يمكن أن يكون عليه العالم في ظل مشروع كهذا وهاجس نعايشه بشكل صريح منذ تصاعد نظريات المؤامرة الكبرى؛ وتداعياتها الراهنة في أجواء كوفيد 19، وظهور نظرية الشيفرة وبوادر السيطرة على البشر.

وأشارت إلى أن أدب الخيال العلمي يلقي اهتماما من شريحة كببرة من القراء، وتأمل في أن ترضي الرواية شغف عشاق الخيال العلمي ونظريات الشيفرة وتوقع أشكال حروب الأجيال القادمة.