الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تخصص مليار جنيه مساعدات للشركات الأكثر تضررًا بأوميكرون

جونسون
جونسون

أفرجت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار المتحورة أوميكرون بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.


وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 المرتبطة بأوميكرون "يظهر الناس حذرا أكبر، عن حق، في حياتهم اليومية، وهو ما يشعر به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا والقطاع الترفيهي والثقافي الذي يكون عادةً الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام".


في انجلترا، ستتمكن شركات الترفيه والفنادق والمطاعم التي تكبدت خسارة تتراوح ما بين 40 و60 بالمئة في المبيعات مقارنة بموسم اعتيادي، من الاستفادة من تعويض يصل إلى ستة آلاف جنيه إسترليني لكل موقع.


وأوضح بيان الخزانة البريطانية، أنه "سيتم تأمين أكثر من مئة مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية للتدخل لدى الشركات الأخرى".


وستدفع الحكومة أيضًا تكاليف الإجازة المرضية المتعلقة بكوفيد للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، وسيتم توفير ثلاثين مليون جنيه إسترليني إضافية من خلال صندوق لإنعاش الثقافة.


شهدت العديد من المطاعم والشركات التجارية الصغيرة خصوصا في مناطق الأعمال تراجعا في حجم مبيعاتها مع تشجيع الحكومة للعمل من المنزل؛ لمواجهة الانتشار الهائل للمتحورة أوميكرون.

وكانت سجلت بريطانيا 92 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و518 ألفا و255 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و723 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه قد تم إعطاء 128 مليونا و475 ألفا و904 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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وائل لطفي

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