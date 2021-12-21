بكلب مفترس.. إحالة واقعة الاعتداء على حملة «تطعيم الأطفال» بالوادى الجديد للتحقيق

أمر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإحالة واقعة التعدي بكلب مفترس على إحدى أعضاء الفرق الطبية، أثناء عملها بالمرور على المنازل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وإصابتها بإصابات متفرقة، لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.

ووجه محافظ الوادي الجديد خالص تقديره للعاملين بالقطاع الصحي لجهودهم وتفانيهم في عملهم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مكلفًا مديرية الطب البيطري بالتعامل مع الكلب واتخاذ إجراءات عدم تكرار مثل هذه الوقائع.