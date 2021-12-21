الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بكلب مفترس.. إحالة واقعة الاعتداء على حملة «تطعيم الأطفال» بالوادى الجديد للتحقيق

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أمر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإحالة واقعة التعدي بكلب مفترس على إحدى أعضاء الفرق الطبية، أثناء عملها بالمرور على المنازل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وإصابتها بإصابات متفرقة، لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.

ووجه محافظ الوادي الجديد خالص تقديره للعاملين بالقطاع الصحي لجهودهم وتفانيهم في عملهم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مكلفًا مديرية الطب البيطري بالتعامل مع الكلب واتخاذ إجراءات عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

 

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محافظ الوادي الجديد إحالة واقعة التعدي بكلب مفترس إحدى أعضاء الفرق الطبية أثناء عملها بالمرور على المنازل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الإجراءات القانونية تطعيم ٦٥٪ الأطفال المستهدفين

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وائل لطفي

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