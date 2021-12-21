مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

حذر غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، من تحويل أراضي كانت أقيمت عليها بؤرة "حومش" الاستيططانية المُخلاة إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى دغلس قوله إن أراضي البؤرة المخلاة تابعة لأهالي برقة شمال محافظة نابلس وسيلة الظهر والفندقومية في جنوب جنين، وجرى إخلاؤها عام 2005، ولم تسلم للفلسطينيين حتى اللحظة.

وأكد دغلس أن المنطقة تشهد حركة نشطة من جيش الاحتلال الذي نصب بيوتا متنقلة ومولدات كهرباء، موضحا أن الأمر ينذر بإعادة سيناريو ما يحدث فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، من إخلاء مستوطنة" افيتار" وتحويلها لمعسكر لجيش الاحتلال.

وذكر المسؤول أن المنطقة تشهد منذ سنوات تواجدا للمستوطنين الذين يصعدون من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم ، أن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ، مشيرة إلى أن آخر اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وقعت في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، "والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم".

ورحبت الوزارة بالزيارة الميدانية التي قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف، وقناصل عدد من دول الاتحاد والدول الأوروبية لحي الشيخ جراح والأسر المهددة بالتهجير والاستيلاء على أرضها لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، كذلك بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها بورجسدورف الذي رفض عمليات الإخلاء والتهجير، وأن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وأن قضية القدس تحل من خلال مفاوضات الحل النهائي على قاعدة أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن حي الشيخ جراح جزء من عاصمة دولة فلسطين المستقبلية.