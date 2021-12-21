الدنمارك: أوميكرون أصبحت السلالة المهيمنة في البلاد

كتب وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا باتت الآن السلالة المهيمنة في الدنمارك.

واستدل هيونيك بمعهد سيروم الوطني الدنماركي للصحة، الذي أظهر بحث نشره أن أوميكرون صار بالفعل السلالة الفيروسية المهيمنة في البلاد، وأنه مستمر في الانتشار بسرعة هائلة. وأضاف هيونيك أن الوباء يتفشى بإطراد، حيث تم تسجيل 13558 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد اليوم الثلاثاء.

وسجل معهد سيروم حتى أمس الإثنين إجمالي نحو 23 ألف حالة إصابة بأوميكرون.

وتسبب أوميكرون في 44% من إجمالي الإصابات الجديدة منذ 15 ديسمبر، بحسب أحدث تقرير لمعهد سيروم عن تفشي السلالة.

وسجلت الدنمارك في الأيام القليلة الماضية انخفاضًا قياسيًا في حالات الإصابة الجديدة، وفرضت قيودًا أشد صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.

وأصبحت الدنمارك الآن الدولة التي تسجل أكبر عدد لمعدل الإصابات في خلال سبعة أيام في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.