المفوضية الأوروبية: قبول الجواز الصحي التونسي في دول الاتحاد

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، قبول الجواز الصحي التونسي بداية، من غد الأربعاء، في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البعثة - في منشور على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) - أن المفوضية الأوروبية قد صادقت، اليوم/الثلاثاء/، على الاعتراف بالجواز الصحي التونسي الذي يمكن استخدامه في دول الاتحاد بعد أن تم ربطه بنظام المصادقة الرقمي "كوفيد" بالاتحاد الأوروبي.



وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف المتبادل بين الطرفين بالجوازات الصحية الصادرة عنهما.

وتبدأ السلطات التونسية صباح غد الأربعاء بإلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.



ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.

ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عاما إبراز الجواز الصحي، وطالبت السلطات الصحية من الأماكن المعنية تشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.

وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا الذين استكملوا التطعيم.

ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص؛ لحين تقديم جواز التطعيم وخصم مدة التعليق من الأجور.



ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



