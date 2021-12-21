«زواج بعد صداقة 3 أشهر».. قصة حب نجلاء فتحي وحمدي قنديل

يصادف اليوم ٢١ ديسمبر عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي اشتهرت بجمالها وخفتها وبراعتها في التمثيل.

حياتها:

اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي، ولدت في عام ١٩٥١ في مدينة الفيوم، والدها كان موظف بأحد هيئات الدولة، ووالدتها مدرسة لغة انجليزية.

تخرجت من كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية، ولكن بسبب حبها للتمثيل التحقت بعد تخرجها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقابلت عبد الحليم حافظ في المعهد سنة تخرجها وهو الذي اختار لها اسم نجلاء وقدمها في قيلم الاصدقاء الثلاثة عام ١٩٦٦.

زواجها:

جمعت قصة حب كبيرة بين الفنانة نجلاء فتحي والكاتب الصحفي حمدي قنديل وفرقهم الموت بعد قصة أسطورية دامت لمدة ٢٦ عاما.

كان حمدي قنديل يعمل صحفيا في إحدى المؤسسات الكبرى، وطلب من الفنانة نجلاء فتحي موعد في أوائل التسعينيات لإجراء حوار صحفي معها.

كان الموعد في منزل شقيقة نجلاء فتحي فوجئ حمدي قنديل وقتها بأنه على معرفة شخصية بزوج شقيقتها، وفوجيء هناك بأنهم ينادونها في المنزل باسم زهرة، ليتعرف وقتها على اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء.

توطدت العلاقة الشخصية بين نجلاء فتحي وحمدي قنديل وأصبحت صداقة شخصية كبيرة.

زواج مرتين قبله:

تزوجت أول مرة من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس لكن ذلك الزواج لم يستمر طويلا، لأنه كان سري اتفقوا عليه وعمرها 18 عاماً خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت تلك العلاقة بعد عام واحد فقط ومعرفة الاهل بها.

ثم تزوجت نجلاء فتحي من سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا وانحبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين.

لقاء ياسمين بقنديل:

التقت ياسمين بحمدي قنديل في موعد على العشاء مع والدتها وكان عمرها وقتها 15 عاما، توطدت العلاقة سريعا بينهم، وما إن عادت إلى المنزل مع والدتها حتى أخبرتها بأنها كبرت في السن وأصبحت شابة، لذلك فبإمكان أمها الزواج.

لقاءات متكررة:

التقت نجلاء فتحى وحمدي قنديل كثيرا خاصة في النادي، وفي أماكن الخروج والسهر، واندمجوا سويا بشكل سريع وكبير.

زواج بعد صداقة ٣ أشهر:

3 شهور صداقة كانت كافية لاتخاذ قرار الزواج، فقد صارحت نجلاء قنديل بحبها وطلبت منه الزواج، وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: "اتصل حمدي بي وسألنى عن عدد اللقات التي قطعتها أثناء الجري، وقولتله كنت بفكر فيك أنا هتجوزك النهاردة ليرد عليها مرتبكا عظيم كويس عظيم كويس، حسيت أد إيه هو شخص مريح ومهذب، كنت مبهورة بيه، برغم كلمة مبهورة دي صعبة عليا، لأني اتعرفت على ناس مشهورة وعظيمة من سن صغير، لكن هو أبهرني بأخلاقه وثقافته.. كنت هزعل أوي لو رفض، لكن كنت بقول اللي عايزاه وخلاص، ربنا وفقني في إنسان على خلق عالي وطيب وحنون، أعتقد ده بسبب توفيق ربنا وقبوله دعاء أمي، لأنها كانت تدعو لي بهذا الأمر وكانت تحبني بشدة".

وقال حمدي قنديل في اللقاء التلفزيوني نفسه إنه فوجئ من طلب نجلاء، إلا أنه كان فرحان به، وهو يحترم المرأة الجريئة والقوية، وفاجئته هي بطريقة أعجبته.

اعتزال بسبب الزواج:

قررت نجلاء فتحي في عز شهرتها، أن تعتزل الفن والتمثيل تماماً، على الرغم من رأي زوجها الذي لم يكن محبذ لهذا القرار، خاصة لأن رؤيته بها أنها كانت تستطيع تحقيق شهرة أكبر ونجاح أكبر لأنها نضجت فنيا أكثر.

وأصرت هى على التفرغ لزوجها وابنتها وفضلت حياتها الشخصية على الفن، وكان زوجها متخوفا من فكرة أن تتفرغ له فتحاسبه على كل شيء، وعلى انشغاله عنها، فهو سعيد بفكرة انشغالها هي الأخرى ونجاحها في مجال تحبه، ولكنها أعلنت الاعتزال وقضي الأمر.