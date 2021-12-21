أسعار الدواجن اليوم في مصر.. «السيد»: سعر الكيلو 30 جنيها للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفعا طفيفا، لتسجل سعر 25 جنيها للكيلو بعدما كانت وصلت سعر 23 جنيها الشهر الماضي.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الدستور»، أن سعر الدواجن يصل للمستهلك بنحو 30 جنيهًا، موضحا أن أسعار الدواجن كانت قد سجلت سعر 23 جنيها منذ يومين، لكن موجه السقيع تسببت في الارتفاع الطفيف.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو نحو 34 جنيه، وسجل سعر الكتكوت نحو 5.75 جنيه.

وأفادت تقارير حكومية أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء يبلغ 57%، والدواجن أكثر من 97%، بإنتاج 1.4 مليار طائر سنويًا، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا لدعم صناعة الدواجن بعد تخطي استثماراتها لـ100 مليار جنيه، حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض وصل لــ100 جنيها.