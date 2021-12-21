الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا فى موسم الرياض 30 ديسمبر

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 30 ديسمبر القادم، ومن جانبها أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن الحفل المرتقب، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن ناحية أخرى؛ واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي، وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليونًا و600 ألف مشاهدة.

وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير، وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته "خلي الحجر ينطق" وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "كتر من قربك" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وهندسة صوت أمير محروس.

 

 

عمرو دياب المملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي المملكة العربية الفنان عمرو دياب تامر حسين مليون و600 ألف بهجت قمر

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وائل لطفي

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