الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها تشارك فى ورشة عمل للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومى

جامعة بنها
جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تقدمت للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.

وأشار سوسة إلى أن الجائزة تعمل على تطوير الأداء المؤسسي، ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري. 

وشارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، بورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجامعات بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي. 

وفى سياق متصل أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن حصول طلاب الجامعة على 10 ميداليات بدورة الجامعات المصرية (الشهيد الرفاعي 49) لألعاب القوي، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 42 جامعة مصرية .

طلاب الجامعات شئون التعليم والطلاب جائزة التميز الحكومي نائب رئيس الجامعة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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