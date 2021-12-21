«حقوق حلوان» تنظم فعاليات الماراثون الرياضى

تحت شعار «صحتك تهمنا»..

ينظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار «صحتك تهمنا»، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سلامة عبدالتواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

ويأتي تنظيم كلية الحقوق للماراثون الرياضي، في إطار التأكيد علي أهمية رياضة الجري وفوائدها في تقوية الجهاز المناعي، ومنع ارتفاع ضغط الدم، للحصول على جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

ويشرف على فعاليات الماراثون راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أحمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد نائب رئيس الاتحاد، أحمد جمال أمين اللجنة الرياضية، أمير ناصر الأمين المساعد للجنة الرياضية.

تعقد فعاليات الماراثون في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.