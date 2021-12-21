16 مصابًا بمتحور أوميكرون يغادرون مستشفيات روسيا

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، أن 16 مواطنًا مصابًا بمتحور "أوميكرون" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية عن المسئولة الروسية، قولها، اليوم الثلاثاء، إنه تم الكشف عن حوالي 300 شخص خالطوا في روسيا مواطنين مصابين بمتحور "أوميكرون" وجميعهم يخضعون للمراقبة الطبية والعزل الصحي.

وأضافت أن نتائج فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) للكشف عن مرض "كوفيد-19" جاءت إيجابية لدى أربعة منهم.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم ، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك في" و"سبوتنيك لايت" يساعد على حماية السكان من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".

وقال موراشكو - في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19" - إن التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" إضافة لجرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ9 من الشهر الجاري، هاتفيًا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.



ومن جهة أخري، أكد مدير مركز جاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل طرح أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاستخدام المدني.

وكانت روسيا قد بدأت في 5 ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد الفيروس، في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح "سبوتنيك-في" المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.

