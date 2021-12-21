بسبب الأجوليميك.. مصر وقطر تتظلمان على إيقاف 3 لاعبى فروسية

تظلم منتخبا مصر وقطر للفروسية على قرارات محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، القاضي بإيقاف كل من لاعبي الفروسية القطريين على الطحاني وباسم محمد والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات.

وقال المنتخبان إن العينة الإيجابية للاعبين الثلاثة استندت إلى وجود مادة الأجوليميك والتي يمكن أن تتواجد في الدم بسبب التدخين السلبي الذي قد يكون ناجمًا عن السجائر الإلكترونية.

وأعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف كل من لاعبي الفروسية القطريين على الطحاني وباسم محمد والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات.



وجاءت نتائج العينات إيجابية لثلاثة لاعبين وهم لاعبا منتخب قطر الشيخ علي الطحاني وباسم محمد والتي جاءت نتائج عيناتهما إيجابية لبطولة الرباط والتي أقيمت عام 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إضافة إلى إيجابية عينة لاعب منتخب مصر طلعت محمد عن بطولة دورة الألعاب الإفريقية 2019.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية فإن الثلاثة لاعبين أنكروا معرفتهم بالمادة المنشطة قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في إيجابية العينة هو تعرضهم للتدخين السلبي قبل البطولة أثناء إقامتهم بالفندق قبل البطولة بأيام.

نظرًا لأن مادة حمض الأجوليميك تعتبر ضمن المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019، فلا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية، ومع ذلك، كان لدى الرياضيين الثلاثة خيار طلب تعليق مؤقت طوعي تُفرض عليهم، لكنها اختارت ألا تفعل.

وجاءت القرارات النهائية للاتحاد الدولي بخصوص الثلاثة، الإيقاف لمدة سنتين اعتبارًا من 17 يونيو 2021، ما يعني أنهم غير مؤهلين للاشتراك بالبطولات حتى 16 يونيو 2023، إضافة إلى تغريم الثنائي القطري 7500 فرانك سويسري، وتغريم محمد طلعت 2000 فرانك سويسري فقط.

كما تم إلغاء جميع النتائج السابقة اعتبارًا من 17 يونيو 2021 بالنسبة لمحمد طلعت والتي تشمل النتائج التي حققها في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة, مما أدى إلى استبعاد وإلغاء نتائج المنتخب المصري من مسابقة القفز.

يذكر أن يمكن للاعبين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يومًا من استلام القرار.