وفد أمنى عراقى يصل أربيل للإشراف على انسحاب قوات التحالف الدولى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد أمني إلى محافظة أربيل؛ للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيانها، إن اللجنة الفنية العسكرية العراقية تواصل إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثلا عن مستشارية الأمن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس أركان الجيش لشئون العمليات، وعددا من الضباط، إلى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف وتحويلها.



وكان العراق قد أعلن مؤخرا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها بشكل رسمي من البلاد.

وقال التحالف في بيان: "لقد انتهى دورنا القتالي في العراق، كما جدّد العراق دعوته لنا، في هذه المرحلة الجديدة وترمز شراكتنا مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة".

أضاف : "لقد خسرت عصابات داعش الإرهابية لكنها لم تنهزم بشكل دائم وسنقدم المشورة والمساعدة لقواتنا الشريكة لتمكينها من حماية شعب العراق".