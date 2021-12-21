بسبب القلق من «أوميكرون».. هبوط معظم أسواق الأسهم الرئيسية فى الخليج

هبطت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، مع شعور المستثمرين بالقلق من ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.



وتراجع مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة متأثرًا بهبوط أسهم شركة اتصالات خمسة بالمئة وتراجع أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 0.5 بالمئة.



وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة متأثرًا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.2 بالمئة.



وقال مصرف الإمارات المركزي، أمس الإثنين، إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني من الركود منذ سنوات.



وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام، بدءًا من 30 ديسمبر الجاري لتعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.

من ناحية أخرى، قالت ثلاثة مصادر مالية إن قطر تعتزم استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في موانئ أمريكية، وإنها اتصلت ببنوك دولية للحصول على تمويل.



وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.6 في المئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك الخليج، 1 بالمئة عند الإغلاق.



وارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة على الرغم من أن السوق ما زالت حذرة بسبب التفشي السريع لسلالة أوميكرون.



وقال مصدران من مجموعة أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117 بالمئة في نوفمبر من 116 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة اثنين بالمئة.

السعودية.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 11261 نقطة

أبوظبي.. انخفض المؤشر 1.2 بالمئة إلى 8459 نقطة

دبي.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3152 نقطة

قطر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10118 نقطة

مصر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 11525 نقطة

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1770 نقطة

عُمان.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4075 نقطة

الكويت.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 7590 نقطة.