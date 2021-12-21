الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تلزم مواطنيها بإبراز الجواز الصحى اعتبارًا من الأربعاء

تونس تلزم مواطنيها
تونس تلزم مواطنيها بإبراز الجواز الصحي

تبدأ السلطات التونسية صباح غد الأربعاء بإلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.
ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.
ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عاما إبراز الجواز الصحي، وطالبت السلطات الصحية من الأماكن المعنية تشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.
وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا الذين استكملوا التطعيم.
ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص؛ لحين تقديم جواز التطعيم وخصم مدة التعليق من الأجور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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