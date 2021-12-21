الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أصحاب كيان تعليمى وهمى فى القاهرة

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أصحاب كيان تعليمى وهمى لقيامه بإدارة أكاديمية دون ترخيص بالقاهرة والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمي وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى ادعائه الحصول على دكتوراة في عدد من المجالات، فضلًا عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية "خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك النشاط التحصيل على مبالغ مالية من ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة –مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج –كلاشيه باسم يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية –مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

الاموال العامة كيان تعليمى القاهرة نصب بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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