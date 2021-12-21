استجابة لمقترح تنسيقية شباب الأحزاب.. لجنة «نقل الشيوخ» تتفقد قناة السويس

أجرت لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، زيارة تفقدية لهيئة قناة السويس في أول زيارة خارجية رسمية للجنة، وذلك في إطار دراسة المقترح برغبة المقدم من النائبين محمد عزمي ومحمود القط أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر.

بدأت الزيارة بلقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي استعرض نشاط الهيئة وتعاملها مع التحديات المختلفة، مثل جائحة كورونا والرؤية المستقبلية للهيئة.

وأشار عضو التنسيقية إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، موضحاً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع نشاط الهيئة باهتمام خاص، نظرا للأهمية الخاصة لقناة السويس لدى المصريين وناقش رئيس الهيئة في التحديات التي تواجه قناة السويس، منها عودة حركة التجارة وما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس لتكون القناة دائما على أتم استعداد لمواكبة التطور العالمي.

لجنة النقل بمجلس الشيوخ تتفقد قناة السويس

وجه أعضاء اللجنة الشكر لرئيس الهيئة وجميع العاملين على ما يبذلونه من جهد لتظل قناة السويس شريان مائي حيوي يربط الشمال بالجنوب.

وقام رئيس لجنة النقل بعرض فكرة عامة عن مقترح سلامة النقل، وأبدى الفريق أسامة ربيع ترحيبه بالمقترح، ثم انتقل أعضاء اللجنة لزيارة تفقدية لقناة السويس ومتابعة سير حركة الملاحة والمشروعات القائمة بها وزاروا نموذج محاكاة التدريب واختتموا زيارتهم بالمرور على أنفاق تحيا مصر، التي أصبحت تربط بين ضفتي القناة ليحدث تغير جيوسياسي وتربط مصر قارتي أفريقيا وآسيا بخط بري لا تزيد مدة العبور فيه علي ١٥ دقيقة، مصمم بأحدث وسائل التأمين والتعامل مع الطوارئ.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمر «مبادرون» لدعم ذوي الإعاقة

وكان قد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر المبادرون برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر مبادرون بكلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن «مبادرون» هي حركة محلية تؤمن بقدرات وطاقات ذوي الإعاقة وتسعى إلى تيسير إتاحة الطرق ووسائل النقل الملائمة، ووسائل التواصل التكنولوجية والاجتماعية، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف بناء على تأهيل حقيقي لسوق العمل.

لجنة النقل بمجلس الشيوخ تتفقد قناة السويس

لجنة النقل بمجلس الشيوخ تتفقد قناة السويس

لجنة النقل بمجلس الشيوخ تتفقد قناة السويس

لجنة النقل بمجلس الشيوخ تتفقد قناة السويس