تعاون بين محافظة الدقهلية والأورمان لتطوير وحدة الكلى بمستشفى السنبلاوين

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، باللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والمستشار سيد الشوربجي مدير مشروعات الجمعية بالدقهلية، لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير وحدة الكلي الصناعية والحضانات ومحطة تحلية المياه بمستشفى السنبلاوين العام بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه.

حضر اللقاء كلًا من الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وممثلي جمعية الأورمان.

جانب من اللقاء

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقائمين علي جمعية الأورمان لدعمها المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

وكلف المحافظ، الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالتنسيق مع مسئولي الجمعية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون مع مديريتي الإسكان والصحة بالمحافظة ووضع برنامج زمني محدد مع الالتزام بالجودة المطلوبة في أعمال التنفيذ حرصًا على تقديم خدمة متميزة لأهالينا من المرضي المترددين علي المستشفي.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مشاركات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية وفي مقدمتها

جانب من اللقاء

جمعية الأورمان في الدقهلية نموذج فريد تتميز به المحافظة حيث تتنوع وتتعدد مشاركتهم المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متميزة في كافة المجالات.