الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 وفاة و336 إصابة بفيروس كورونا فى العراق

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و87 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 336 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و91 ألفا و180 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 456 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و60 ألفا و869.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية  16 ألفا  و218 فحصا مختبريا لمواطنيين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل  إلى 8 ملايين و311 ألفا و268 شخصا.

وحذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، في حديث لشبكة "سي إن إن"، من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

ووصف فاوتشي الفيروس بأنه "فيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا، وسنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

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وائل لطفي

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