المفوضية الأوروبية تلغي صلاحية بطاقات التطعيم لغير الحاصلين على الجرعة التنشيطية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن صدور قرار يلغي صلاحية بطاقات التطعيم التي لا تتضمن الجرعة التنشيطية بعد مضي تسعة شهور بحد أقصى.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستين واجاند إن القواعد الملزمة لصلاحية بطاقات التطعيم تنطبق على السفر داخل الاتحاد الأوروبي، وتقدم " توضيحا للمواطنين الأوروبيين حول متى يمكنهم ممارسة حقهم في حرية الحركة".

وتتيح بطاقات التطعيم الرقمية لحاملها التنقل داخل الكتلة الأوروبية في حال كان حاصلا على التطعيم أو تعافي من الفيروس أو ثبتت مؤخرا سلبية إصابته بالفيروس.

وكانت البطاقات أمرا محوريا لتنسيق عودة الحركة في الاتحاد الأوروبي بعد موجة الاغلاقات بسبب جائحة كورونا.

ودفعت الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية المفوضية للربط لتوسيع وضع صلاحية التطعيم في بطاقات السفر ليشمل الجرعات التنشيطية.

وكانت بطاقات السفر على وشك خسارة فائدتها بعدما بدأت الدول الأوروبية في تطبيق معايير جديدة مرتبطة بالجرعات التنشيطية للحاصلين على جرعات اللقاح كاملة في ظل موجة التفشي الرابعة لكورونا.

ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر فبراير المقبل.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم إصدار 807 ملايين بطاقة في الاتحاد الأوروبي ، كما انضمت 60 دولة خارج الاتحاد لهذا النظام.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا في ألمانيا إلى 27.1 مليون شخص، وذلك وفقا للأرقام الواردة على لوحة بيانات التطعيم التابعة لوزارة الصحة

الألمانية اليوم الثلاثاء.

ووصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم الكامل (بواقع جرعتين من كل لقاحات كورونا وجرعة واحدة فقط من لقاح جونسون آند جونسون) إلى 58.5 مليون شخص على الأقل، بنسبة تبلغ 4ر70% من السكان.

يذكر أن معدل التطعيم الوارد على اللوحة يمكن فهمه على أنه أدنى حد للمعدل لأن معهد روبرت كوخ يرى أن من " غير الممكن تحقيق التسجيل بنسبة 100% للتطعيمات عبر نظام الإبلاغ" وتشير تقديرات المعهد إلى أن المعدل الفعلي أعلى من هذه القيمة بما يصل إلى خمس نقاط مئوية.