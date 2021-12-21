«الداخلية» تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه فى حملات أمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتى أمن (بنى سويف - البحيرة) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (بنى سويف - النوبارية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة.. وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النوبارية.. وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,200,000) إثنان مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.