الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تأمل فى إجراء محادثة قريبًا مع شولتس رغم التوترات الدبلوماسية الأخيرة

بوتين
بوتين

أعربت القيادة السياسية الروسية عن أملها في إجراء محادثة قريبا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك على الرغم من التوترات الدبلوماسية التي حدثت مؤخرا بين الجانبين على خلفية صدور حكم من محكمة ألمانية بالسجن على مواطن روسي؛ لإدانته بقتل مواطن جورجي في برلين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "نتمنى أن تكون هناك اتصالات قريبا" مشيرا إلى أن روسيا تقدر العلاقات مع ألمانيا ومهتمة بتوسيع نطاقها.

وأضاف بيسكوف: "ننتظر ونتمنى الاستمرارية من جانب ألمانيا مع روسيا"، كانت روسيا أعلنت أمس الاثنين طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد صدور حكم المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين، وأدرجت هذين الدبلوماسيين تحت تصنيف "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وجاءت هذه الخطوة كرد فعل من روسيا على قرار مماثل من ألمانيا، بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس يوم الأربعاء الماضي.

وكانت روسيا قد أدانت الحكم الصادر على المواطن الروسي، ووصفته بأنه له دوافع سياسية.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ شولتس بعد انتخابه قبل أسبوعين غير أنه لم يجر اتصال هاتفي بين الرجلين حتى الآن.
كانت العلاقات الروسية الألمانية تدهورت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في عام .2014
ورسخ في قناعة المحكمة العليا في برلين أنه في يوم 23 أغسطس عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي. 

وقال رئيس المحكمة أولاف أرنولدي خلال النطق بالحكم أمس: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر شركاء في برلين"، وتحدث الحكم عما أسماه "إرهاب الدولة"، وفي المقابل، تنفي روسيا هذه الاتهامات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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