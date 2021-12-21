الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بـ«أوميكرون»

أعلن مسئولون في ولاية تكساس الأمريكية أن رجلاً لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ويعاني من ظروف صحية سيئة توفي، اليوم الثلاثاء، بعدما ثبتت إصابته بمتحور أوميكرون، ويعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالسلالة في الولايات المتحدة.

وكشفت هيئة الصحة العامة في مقاطعة هاريس بالولاية عن أن الرجل، الذي كان في الخمسينيات من عمره وكان مصابًا سابقًا بـ"كوفيد-19"، توفي بعد إصابته بمتحور أوميكرون، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وقالت قاضية مقاطعة هاريس بتكساس، لينا هيدالجو، ومسئولون آخرون، إن الوفاة هي أول حالة وفاة محلية من سلالة أوميكرون.

كما تسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي ينتشر بشكل سريع في الولايات المتحدة الآن، في إلغاء عرض رئيسي على مسرح برودواي للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إلغاء عرض "جاجد ليتل بيل"، وهي مسرحية موسيقية مستوحاة من أغاني الفنانة الأمريكية ألانيس موريسيت، ولن يتم فتحه مرة أخرى.

وقال المنتجون في بيان نُشر عبر تويتر: "التحول الجذري للأحداث هذا الأسبوع مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، غيّر كل شيء مرة أخرى".

وسجل العرض العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاركين فيه.

وكان العرض الأخير من جاجد ليتل بيل قد أقيم على مسرح برودواي في 17 ديسمبر الجاري.

واضطرت عروض موسيقية أخرى في نيويورك، بما في ذلك "هاميلتون"، لوقف العروض الفردية، على الرغم من وجود خطط لاستئنافها.

كما توقفت عروض موسيقية مثل "علاء الدين"، و"عزيزي إيفان هانسن" مع عدم وجود خطط لاستئنافها سوى بعد عيد الميلاد (كريسماس).

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.