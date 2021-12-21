لماذا نشعر بالصداع عقب تناول الأطعمة المثلجة؟

في بعض الأحيان يعانون الأشخاص من الأطعمة الباردة أو المثلجة، وقد يحدث صداع بعد تناول شيء بارد، يطلق عليه تجميد الدماغ، المعروف أيضًا باسم صداع الآيس كريم، ويمكن أن يحدث عند تناول الآيس كريم أو شرب الماء المثلج، بعد بضع ثوانٍ، ويمكنك الاستمتاع بالطعام البارد أو المشروبات الباردة، ولكن من المهم التعرف عليه حتى نتمكن من محاولة تجنبه، يتناول موقع Bright Sideشرح كيفية عمله وما يحدث لنا عندما نتعرض لتجميد دماغ.

ما هو تجميد الدماغ

يحدث ذلك بعد تناولك شيئًا باردًا بسرعة، مثل الآيس كريم أو الماء البارد، ويلامس سقف فمك، يمكن أن يحدث أيضًا عند استنشاق شيء بارد جدًا، عادة ما يشعر الأشخاص به عندما يكون الطقس حارًا و يستهلكون شيئًا شديد البرودة، يشمل الشعور الذي نشعر به ألمًا مفاجئًا وحادًا في الجزء الأمامي من الرأس، لا يستمر الألم طويلاً، فهو عادة ما يكون بضع ثوانٍ أو حتى دقيقة أو دقيقتين في بعض الحالات.

سبب تجميد الدماغ لا يزال قليلا من الغموض

عندما تستهلك شيئًا باردًا، أو حتى هواءًا باردًا، فأنت تقوم بتغيير درجة الحرارة فى مؤخرة الحلق عند مفترق الشريان السباتي الداخلي والشريان الدماغي الأمامي، ووفقًا لعالم الأعصاب "دواين جودوين"، فإن الدماغ لا يحب التغيير، لذا فإن تجميد الدماغ هو بطريقة ما، إجراء وقائي، لذلك عندما يأتي البرد، فإنه يتسبب في تمدد وانقباض هذه الشرايين وهذا هو الاحساس الذي يفسره الدماغ على أنه ألم تجميد الدماغ مقابل الصداع النصفي.

تجميد الدماغ مقابل الصداع النصفي

تظهر الأبحاث أن المصابين بالصداع النصفي لديهم احتمالية أكبر لتجميد الدماغ، ومع ذلك فإن الاختلاف الأكبر والأهم بين الاثنين هو أن تجميد الدماغ يستمر لفترة قصيرة فقط ويزول من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى دواء، أثناء الصداع النصفي، لا يستمر لفترة أطول، بل يمكن أن يسبب أيضًا انزعاجًا آخر مثل الغثيان.

علاج تجميد الدماغ

كما ذكرنا، لا يستمر تجميد الدماغ طويلاً، ولكن إذا جربناه، فهناك طريقتان جيدتان لجعله ينتهي بشكل أسرع، الأول هو أن تشرب شيئًا دافئًا أو في درجة حرارة الغرفة، والطريقة الأخرى هي أن تضغط بلسانك على سقف فمك، ستنتقل حرارته إلى الجيوب الأنفية وستعمل على تدفئة الأعصاب التي تتسبب في تجمد الدماغ.

لتجنب تجميد الدماغ يجب اتباع هذه الخطوات

تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات المجمدة وتجنب استنشاق هواء شديد البرودة، إذا كنت تعاني من شيء بارد، فحاول أن تأكله ببطء، وعندما تمشي في الخارج في درجات حرارة منخفضة، يمكن أن يساعد قناع الوجه أو الوشاح في الحماية من الهواء.